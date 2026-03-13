Лавров пошутил на переговорах с Гросси

Глава МИД России Сергей Лавров на переговорах с руководителем Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси пошутил про перевод. Об этом пишет РИА Новости.

В публикации говорится, что Гросси высказал реплику в адрес Лаврова на английском языке, взял паузу и спросил, будет ли она переводиться на русский. В ответ на это глава МИД РФ пошутил.

«Нет, она только в одну сторону переводит», — отметил Лавров, говоря о переводчике.

Присутствующие на переговорах рассмеялись.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров пошутил в ответ на вопрос о требованиях Москвы к новому генеральному секретарю ООН.