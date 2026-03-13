Дмитриев заявил о самом мощном энергетическом кризисе в истории

Спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев предупредил о приближении крупнейшего энергетического кризиса за всю историю. Соответствующий пост появился на его странице в соцсети X.

Таким образом российский спецпредставитель прокомментировал материал Financial Times. Ранее издание сообщало, что бюджет Федерации ежедневно получает 150 миллионов долларов от продажи нефти. Резкий скачок цен произошёл на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Дмитриев иронично прокомментировал подорожание нефти

В следующей публикации Дмитриев опроверг заявление главы американской инвесткомпании BlackRock Ларри Финка. Тот ранее предположил, что война США и Израиля с Ираном вряд ли нанесёт долгосрочный ущерб нефтегазовым рынкам, несмотря на резкий рост цен.

Спецпредставитель российского лидера назвал это мнение ошибочным. По его словам, потрясения со стороны предложения затронут рынки нефти, газа, удобрений, сельского хозяйства и многие другие.

Напомним, что 11 марта страны Международного энергетического агентства (МЭА) согласовали высвобождение нефти из своих резервов. В тот же день министры энергетики стран G7 заявили о готовности принять в координации с МЭА все необходимые меры для борьбы с ростом цен на нефть.