Зеленский высказался о дружбе с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как его личное отношение к российскому лидеру Владимиру Путину уживается со стремлением Киева достичь подписания мирного соглашения с Москвой на переговорах.

Он прокомментировал этот момент в интервью Politico.

«Никто не говорит, что нужно подружиться. Он [Путин] пытался оккупировать нас. Мы ответили — и он потерял много военных. Такое отношение вполне понятно. Но нам нужен мир. Мир — это не вопрос эмоций. Ненависть — это об эмоциях», — высказался украинский глава.

Зеленский подчеркнул, что мирный договор никак не связан с личными отношениями лидеров двух государств. По его словам, это конкретный документ, который даст людям возможность жить и остановить конфликт.

