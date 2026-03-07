Дмитриев сравнил лидеров ЕС с миньонами

Высокопоставленные политики и бюрократы ЕС скоро будут напоминать миньонов, вымаливающих энергоресурсы и удобрения у России. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

В соцсети X Дмитриев опубликовал фото трех просящих миньонов из мультфильма «Гадкий Я».

«Урсула, Кая и типичный русофобский евробюрократ умоляют о предоставлении российской нефти, газа и удобрений», — написал он.

Этой зимой совет ЕС утвердил отказ от российского СПГ с 1 января 2027 года и трубопроводного газа с 30 сентября 2027 года.

В начале марта президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия может досрочно уйти с рынка ЕС и переориентировать поставки.

СМИ Германии сообщили, что такой сценарий может существенно навредить странам ЕС.