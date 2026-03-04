Путин встретится с президентом ЦАР

Президент России Владимир Путин завтра, 5 марта, встретится с президентом Центральноафриканской Республики Фостеном Арканжем Туадерой.

Туадера приехал в Россию с рабочим визитом. Как сообщили в пресс-службе Кремля, планируется обсуждение вопросов развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также актуальных международных вопросов.

В прошлый раз Путин и Туадера встречались в январе прошлого года. А в конце января этого года состоялся их телефонный разговор.