Как первый президент СССР Михаил Горбачев пришел к власти

2 марта 1931 года в селе Привольное Ставропольского края родился Михаил Горбачев — будущий генеральный секретарь ЦК КПСС и первый президент СССР. О его пути к высшей власти напоминает «Лента.ру».

Впервые его имя появилось в прессе 2 марта 1950 года. Газета «Молодой ленинец» сообщила о трудовых показателях отца и сына Горбачевых, которые за 20 дней намолотили 885 тонн зерна. Отец был награжден орденом Ленина, 19-летний Михаил — орденом Трудового Красного Знамени. После этого его приняли на юридический факультет Московского государственного университета без экзаменов.

Дед по материнской линии Пантелей Гопкало в 1937 году был репрессирован, но позднее вернулся домой. Отец Горбачева, Сергей Андреевич, воевал сапером, участвовал в Курской битве, был награжден орденами Красной Звезды и медалью «За отвагу». В 1944 году семья получила извещение о его гибели, однако позже выяснилось, что произошла ошибка, и он вернулся с фронта.

После окончания университета Горбачев должен был работать в прокуратуре, но вскоре перешел на комсомольскую работу. К 1961 году он стал первым секретарем Ставропольского крайкома комсомола. В 1960-х его политическую карьеру поддержал руководитель края Федор Кулаков. В 1963 году Горбачев возглавил отдел партийных органов крайкома КПСС, в 1966-м стал первым секретарем Ставропольского горкома партии.

В 1970 году в 39 лет он занял пост первого секретаря Ставропольского крайкома КПСС. При нем в регионе развивали мелиорацию, строили Большой Ставропольский канал, модернизировали сельское хозяйство, расширяли инфраструктуру Кавказских Минеральных Вод. В Ставрополе был утвержден генеральный план развития, началось активное строительство социальных и спортивных объектов.

В 1978 году Горбачев стал секретарем ЦК КПСС по сельскому хозяйству, сменив Федора Кулакова. В марте 1985 года его избрали генеральным секретарем ЦК КПСС.

Оценки его деятельности остаются разными. По данным опроса, проведенного «Лентой.ру», многие россияне считают Горбачева ответственным за распад СССР. Другие отмечают его роль в демократизации, экономических преобразованиях и открытии границ.

После ухода с высших постов Горбачев поддерживал связь с родным селом, приезжал в Привольное и участвовал в его благоустройстве. В селе были построены новые дома, больница, школа, дом культуры, проведены электрификация и радиофикация.

Сегодня отношение к нему остается неоднозначным. Для одних он — политик, при котором распался Советский Союз. Для других — руководитель, открывший страну миру и запустивший перемены.

