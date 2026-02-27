Представитель МИД России посетит Каракас

Директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин в ближайшие дни посетит Каракас и встретится с руководством Венесуэлы, о чем он рассказал в интервью РИА Новости.

«Я сегодня приезжаю в Аргентину, - сообщил агентству Щетинин. – А потом лечу в Венесуэлу».

В Каракасе, по словам дипломата, запланированы встречи с руководством страны.

Вашингтон 3 января нанес массированный удар по Венесуэле: президента страны Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что они предстанут перед судом, так как якобы имели отношение к "наркотерроризму". Мадуро и Флорес на заседании в суде заявили о своей полной невиновности по предъявленным обвинениям.