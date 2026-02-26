Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Кремль для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Главы государств обсудят перспективы Союзного государства на ближайшие годы.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Кремль, сообщает РИА «Новости».

Ожидается, что в четверг он примет участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства вместе с президентом России Владимиром Путиным.

В ходе встречи лидеры двух стран обсудят реализацию положений Договора о создании Союзного государства на ближайшие три года – с 2024 по 2026 год. Помимо этого, они планируют рассмотреть разработку новых направлений сотрудничества на период с 2027 по 2029 год.

Путин и Лукашенко также примут решения по конкретным вопросам, связанным с интеграционным взаимодействием России и Белоруссии в различных сферах.

