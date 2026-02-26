Песков назвал содержательной повестку встречи Путина и Лукашенко

Повестка встречи лидеров России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко ожидается содержательной, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Повестка достаточно обильная, содержательная», — сказал Песков журналистам.

Путин и Лукашенко 26 февраля проведут Высший госсовет Союзного государства.

Ранее лидеры провели телефонный разговор.

Лукашенко сообщил о намерении согласовать с Путиным позицию республики об участии в Совете мира.