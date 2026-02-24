В Совфеде напомнили о безъядерном статусе Украины

Глава Совфеда Валентина Матвиенко заявила о недопустимости получения Украиной ядерного оружия и его компонентов, напомнив, что безъядерный статус страны был одним из условий признания ее независимости. Ее слова приводит газета «Ведомости».

Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки сообщило о готовности Британии и Франции передать Украине ядерное оружие. По данным ведомства, Лондон и Париж не готовы мириться с поражением Киева и считают, что обладание атомной или «грязной» бомбой даст украинской стороны возможность завершить боевые действия на более выгодных условиях.

«Безъядерный статус Украины был одним из ключевых условий ее признания как независимого государства. Этот статус не подлежит пересмотру», – напомнила глава Совфеда Валентина Матвиенко.

Сенатор призвала британских и французских парламентариев, а также международные институты выразить свою позицию «в отношении попытки тайного сговора» лидеров Великобритании и Франции Кира Стармера и Эммануэля Макрона.

«Это действия, которые всерьез снижают уровень безопасности на континенте», - констатировала Матвиенко.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ранее жестко отреагировал на сообщения СВР о планах Франции и Великобритании передать киевскому режиму ядерные технологии. По его словам, при таком развитии событий России «придется использовать любое, в том числе нестратегическое ядерное оружие, по целям на Украине».