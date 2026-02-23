МИД РФ выступил с заявлением о Мадуро

Россия решительным образом потребовала от США немедленного освобождения президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги, а также заявила о необходимости безусловного уважения суверенитета Боливарианской Республики.

Об этом 23 февраля сообщает пресс-служба МИД РФ со ссылкой на заявление замглавы внешнеполитического ведомства Дмитрия Любинского, сделанное в Москве.

«Самым решительным образом призываем Вашингтон незамедлительно освободить президента Внесуэлы Николаса Мадуро и его супругу. Неизменно выступаем за уважение суверенитета Венесуэлы и мирное урегулирование всех разногласий», — сказал дипломат, текст приводит министерство.

В МИД России уточнили, что Москва находится в прямом контакте с венесуэльской стороной и информирует партнеров по международным организациям о своей оценке ситуации. Российская сторона считает необходимым подключение профильных структур ООН и других многосторонних площадок для выработки правовой оценки действий США в отношении действующего главы Венесуэлы. Ведомство напомнило, что Россия последовательно выступает против односторонних санкций и мер принуждения, которые, по его мнению, подрывают основы суверенного равенства государств и создают опасный прецедент для мировой практики.