Венгрия ведет борьбу за свой народ, пока Европейский союз (ЕС) и Киев совершают попытки вмешательства в выборы этой страны. Так в соцсети РФПИ Кирилл Дмитриев.

Этот комментарий стал ответом спецпредставителя российского лидера на сообщение министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто. Ранее он заявил, что Будапешт заблокировал выделение Украине 90 миллиардов евро в рамках займа.

Между тем, глава дипломатического ведомства отмечал, что многомиллиардный кредит Киеву будет блокироваться ровно до тех пор, пока Украина не возобновит транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба». Сийярто до этого говорил, что Владимир Зеленский пытается спровоцировать в Венгрии энергетический кризис.