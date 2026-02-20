$76.7590.28

Захарова описала финал Зеленского

Андрей Дуванов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Владимира Зеленского ждет «адский суперфинал». Об этом сообщает ИС «Вести».

Захарова описала финал Зеленского
© РИА Новости

По мнению Захаровой, итогом работы Зеленского на посту президента стали «горы трупов». При этом самого Зеленского дипломат назвала «чудовищем, которое только и делает, что обзывается».

«Глубоко больной человек»: Захарова раскрыла секрет вербовки Зеленского

«Это не есть финал, когда на горе трупов соотечественников возлежит чудище, которое только и делает, что ругается, обзывается, несет какую-то ерунду с вращающимися, расширенными зрачками? <...> Да это и есть вот такой вот адский суперфинал. Он, наверное, растянут слишком только для того, чтобы ни у кого не было сомнений, чтобы никто не смел потом заикнуться о героизации этого вурдалака», — заявила она.

Ранее Зеленский анонсировал новый этап обмена пленными с Россией.