Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Владимира Зеленского ждет «адский суперфинал». Об этом сообщает ИС «Вести».

По мнению Захаровой, итогом работы Зеленского на посту президента стали «горы трупов». При этом самого Зеленского дипломат назвала «чудовищем, которое только и делает, что обзывается».

«Это не есть финал, когда на горе трупов соотечественников возлежит чудище, которое только и делает, что ругается, обзывается, несет какую-то ерунду с вращающимися, расширенными зрачками? <...> Да это и есть вот такой вот адский суперфинал. Он, наверное, растянут слишком только для того, чтобы ни у кого не было сомнений, чтобы никто не смел потом заикнуться о героизации этого вурдалака», — заявила она.

