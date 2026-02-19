Лавров предсказал будущее России

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что через десять лет хотел бы видеть Россию здоровой, богатой и самостоятельной. Об этом он порассуждал в интервью Al Arabiya.

«Здоровой, богатой, самостоятельной. Россия — это цивилизация. Она не такая древняя, как целый ряд других цивилизаций: китайская, индийская, османская. С арабами мы примерно одного возраста», — отметил дипломат.

Лавров предположил, что это дополнительный фактор для взаимных симпатий. Министр также выразил уверенность, что славная и одновременно кровопролитная история России, история побед страны сохранится в генетическом коде русского народа.

Лавров предложил США «убрать с дороги» украинскую проблему

Ранее Сергей Лавров назвал условие для диалога Москвы с Европой. По его словам, Россия начнет разговаривать с Европой, когда лидеры ЕС одумаются. Лавров напомнил о недавних попытках президента Франции Эммануэля Макрона выйти на контакт с Москвой, при этом просил сохранить контакты конфиденциальными.

Также глава МИД отметил, что Россия и США должны устранить проблему в лице конфликта на Украине для дальнейшего эффективного двустороннего диалога.