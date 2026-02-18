Президент России Владимир Путин в среду, 18 февраля, примет в Кремле главу МИД Кубы Бруно Родригеса Паррилью, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Путин примет в Кремле министра иностранных дел клубы Бруно Родригеса, который находится в Москве с визитом», — сказал Песков журналистам.

В Кремле отметили особое значение встречи с учётом сложного периода, который переживает Куба.

Глава МИД России Сергей Лавров 18 февраля также встретится с Родригесом.

Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что Россия окажет Кубе материальную поддержку.

9 февраля власти Кубы официально уведомили международных авиаперевозчиков о дефиците авиационного топлива.

В конце января президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из государств, которые поставляют нефть на Кубу. Он также объявил чрезвычайное положение в стране из-за якобы угрозы национальной безопасности со стороны Гаваны.