Захарова указала Мюнхену на кровь Белгорода

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала удар ВСУ по Белгороду, в результате которого пострадали пять человек. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По словам Захаровой, жертвы среди мирного населения должны стать центральной темой Мюнхенской конференции по безопасности. Вместо этого, как заявила дипломат, там обсуждают военную помощь Украине.

«По заявлению губернатора Гладкова, количество пострадавших после атаки на Белгород увеличилось до пяти. Вот этот адский терроризм киевского режима против гражданского населения должны обсуждать на Мюнхенской конференции по политике безопасности, а не разглагольствовать о том, сколько еще вкачать в упырей на Банковой», — написала она.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что Белгород подвергся ракетному удару. В результате погибло два мирных жителя, еще трое получили ранения.