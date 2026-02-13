Депутат Госдумы Дзюба решил сдать мандат

Депутат Государственной думы от Тульской области Виктор Дзюба в пятницу, 13 февраля, принял решение сдать мандат. Согласно соответствующему постановлению, он подал заявление по собственному желанию.

Парламентарии рассмотрят заявление коллеги на следующем пленарном заседании, которое состоится во вторник, 17 сентября, передает портал системы обеспечения законодательной деятельности.

24 ноября 2025 года депутат Госдумы Анатолий Вороновский подал заявление о сложении своих полномочий. По данным журналистов, лишение парламентария этого статуса «было в любом случае неизбежно». Причиной стало подозрение Вороновского в получении взятки в размере 25 миллионов рублей.

2 декабря того же года в СМИ появилась информация о том, что бывший депутат Госдумы от фракции КПРФ Валерий Рашкин, которого лишали мандата в 2022 году в связи с незаконной охотой, может принять участие в выборах в Госдуму 2026 года от Иркутской области. По словам первого секретаря иркутского обкома и депутата Сергея Левченко, решение об этом будут принимать совместно с руководством партии.