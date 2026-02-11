Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал замедление мессенджера Telegram.

Причиной такого шага стал отказ мессенджера от выполнения требований российского законодательства, заявил представитель Кремля в интервью «НЬЮМ ТАСС».

«Очень жаль, что компания не выполняет [требования], но есть закон, который нужно выполнять», — заявил Песков.

Пресс-секретарь президента добавил, что было бы лучше, если бы Telegram выполнял требования российского законодательства. То же касается и других ограничиваемых сервисов.

Дмитрий Песков также рассказал, что президент России Владимир Путин не пользуется никакими мессенджерами. Для общения глава государства использует только спецсвязь.

Павел Дуров прокомментировал замедление Telegram в России

Ранее стало известно, что Роскомнадзор продолжит поэтапно ограничивать работу Telegram на территории России. Так, не не защищены персональные данные, нет реальных мер противодействия мошенничеству и использованию мессенджера в преступных и террористических целях, заявили в ведомстве. После устранения нарушений ограничения могут быть сняты.