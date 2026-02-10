В Екатеринбурге выбрали мэра

В екатеринбургской гордуме 10 февраля состоялись выборы мэра, по итогам которых градоначальником стал Алексей Орлов. Для него это второй срок на должности главы, передает корреспондент URA.RU.

За пост мэра также боролись депутат заксобрания от справедливороссов Екатерина Есина и председатель комиссии Общественной палаты региона по науке и цифровой экономике Юлия Лаврикова, их, также как и Орлова, рекомендовала конкурсная комиссия. Претенденты выступили перед депутатами со своими программами развития города. Орлов не оставил и шанса соперникам — за него проголосовали единогласно.

Уже через пару часов в здании горадминистрации пройдет инаугурация мэра Алексея Орлова. Среди VIP-гостей на церемонии придут руководитель аппарата губернатора и правительства региона-замгубернатора Сергей Никонов, замгубернатора Василий Козлов, сенатор Александр Высокинский, бывший мэр Аркадий Чернецкий, вице-мэры, главы районов и депутаты.