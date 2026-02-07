Экс-премьер России предрек Евросоюзу судьбу СССР

Европейскому союзу (ЕС) грозит судьба Советского союза, если он продолжит свою текущую политику. Об этом заявил бывший премьер-министр России Сергей Степашин, передает РИА Новости.

Экс-премьеру задали вопрос, грозит ли Евросоюзу распад, с которым столкнулся СССР.

«Если они будут себя так дальше вести, то да», — отметил политик.

Ранее аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович призвал председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен надеть шлем, так как, по его словам, введение нового санкционного пакета против России сравнимо с ударом головой об стену.