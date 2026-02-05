Предупреждение МИД России испугало Запад

На Западе испугались предупреждения Министерства иностранных дел России о последствиях отправки военного контингента так называемой коалиции желающих на Украину, пишет Daily Express.

"Россия выступила с пугающей угрозой нанести удар, если войска будут размещены на Украине в рамках мирного соглашения", — поделились своими опасениями авторы публикации.

Накануне официальный спикер МИД России Мария Захарова заявила, что размещение военного контингента так называемой коалиции желающих на Украине будет считаться законной военной целью. Кроме того, по ее словам, ввод западных сил абсолютно неприемлем после соглашения о мире.

В начале января в Париже прошла встреча так называемой коалиции желающих на высшем уровне, где обсуждали, в частности, так называемые гарантии безопасности для бывшей советской республики. По итогам лидеры подписали декларацию о намерении разместить военный контингент на Украине после урегулирования вооруженного противостояния.