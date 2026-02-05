Европейские СМИ, которые годами писали о «российском вмешательстве» в выборы в разных странах ЕС, на самом деле выгораживали «подлинных инициаторов таких вмешательств» из Брюсселя. Об этом в своем Telegram-канале написал сенатор Алексей Пушков.

Сенатор прокомментировал итоги расследования юридического комитета Палаты представителей Конгресса США, который пришел к выводу, что ЕС за последние годы восемь раз вмешивался в выборы в странах-членах союза. А именно с 2023 по 2025 год это случилось в Словакии, во Франции, в Нидерландах, в Румынии, в Молдавии и в Ирландии.

«При этом евроСМИ все время кричали о выдуманном «русском вмешательстве», выгораживая подлинных инициаторов таких вмешательств, сидящих в Брюсселе. Это классический прием политических манипуляторов — обвинять в манипуляциях других», — написал Пушков.

Кроме того, юридический комитет Конгресса США заключил, что Россия не вмешивалась в выборы президента Румынии 2024 года. Комментируя эту новость, сенатор Константин Косачев написал, что «вредители демократии оказались как раз в европейских столицах».