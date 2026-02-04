Песков объяснил уход спецпредставителя Путина

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков пояснил, что Сергей Иванов ушел с должности спецпредставителя президента РФ Владимира Путина по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта по собственному желанию.

Об этом он рассказал журналисту Life Александру Юнашеву.

«Указ по должности. По собственному желанию Иванова», — отметил Песков.

Путин освободил Иванова от должности своего спецпредставителя

