Песков объяснил уход спецпредставителя Путина
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков пояснил, что Сергей Иванов ушел с должности спецпредставителя президента РФ Владимира Путина по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта по собственному желанию.
Об этом он рассказал журналисту Life Александру Юнашеву.
Путин освободил Иванова от должности своего спецпредставителя
