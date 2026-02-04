Трамп заявил о сдержавшем свое слово Путине

Президент США Дональд Трамп сообщил, что разговаривал с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.

При этом американский лидер не раскрыл детали и дату разговора. «Я разговаривал с ним. Я хочу, чтобы он закончил войну», — сказал он.

Глава Белого дома также сообщил, что президент России сдержал слово в части временной приостановки ударов по Украине.

Ранее Трамп заявил, что Путин и украинский лидер Владимир Зеленский ненавидят друг друга. До этого в Госдуме рассказали, что Россия соблюдала взятые на себя обязательства и не наносила удары по энергетическим объектам Украины, пока Киев не нарушил договоренности.