Эпштейн интересовался Лавровым

В одной из переписок скандально известный американский финансист Джеффри Эпштейн упоминает главу МИД России Сергея Лаврова. Соответствующий документ размещен на сайте Минюста США. С материалами ознакомился корреспондент «Ленты.ру».

В одном из опубликованных файлов миллиардер вел переписку с бывшим министром иностранных дел Словакии Мирославом Лайчаком. Глава внешнеполитического ведомства рассказал о контактах с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

«Имеет ли смысл спрашивать мнение Лаврова?» — задал в ответ вопрос Эпштейн.

Лайчак указал, что будет контактировать с российским министром по делам всемирной организации.

В материалах Эпштейна нашли фамилию украинского олигарха

Ранее в опубликованных файлах была обнаружена переписка между Лайчаком и Эпштейном, где обсуждались «хорошенькие девушки» в Молдавии. 31 января политику пришлось покинуть пост советника премьер-министра Словакии Роберта Фицо, так как он упоминался в материалах по делу миллиардера-педофила 346 раз.