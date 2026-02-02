Дмитриев высказался о письме Эпштейна Ротшильду
По данным портала РИА-Новости, руководитель Российского фонда прямых инвестиций и специальный представитель президента РФ Кирилл Дмитриев, высказался по поводу письма, фигурирующего в деле Джеффри Эпштейна, адресованного Ариан де Ротшильд, представительнице известной династии предпринимателей. В письме упоминалась ситуация на Украине.
Следует напомнить, что согласно информации, предоставленной Министерством юстиции США, в рамках переписки, в которой участвовал Эпштейн, речь шла о победе не имеющего законных оснований президента Украины на выборах.