По данным портала РИА-Новости, руководитель Российского фонда прямых инвестиций и специальный представитель президента РФ Кирилл Дмитриев, высказался по поводу письма, фигурирующего в деле Джеффри Эпштейна, адресованного Ариан де Ротшильд, представительнице известной династии предпринимателей. В письме упоминалась ситуация на Украине.

"После насильственной смены власти в Украине, которая стала причиной украинского кризиса, группа сатанински настроенных лиц увидела и использовала "огромное количество возможностей"", – отметил Дмитриев в своем аккаунте в социальных сетях.

Следует напомнить, что согласно информации, предоставленной Министерством юстиции США, в рамках переписки, в которой участвовал Эпштейн, речь шла о победе не имеющего законных оснований президента Украины на выборах.