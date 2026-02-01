Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что современные европейские политики утратили память о собственном прошлом, и сравнил их с манкуртами.

«Они не пытались лишить нас памяти — у них у самих эта память отсутствует. Помните, у Чингиза Айтматова: «И дольше века длится день?» Это те, кто лишён памяти. Манкурты, по-моему. Страшное проклятие — оно с ними случилось», — сказал Песков в комментарии журналисту «России 1» Павлу Зарубину.

Ранее Песков, комментируя заявления президента Польши Кароля Навроцкого об СССР, отмечал, что у польского руководства есть собственная трактовка исторических событий, для Москвы это не является неожиданностью.

Песков назвал главные страны в «обозе русофобов»

Также представитель Кремля сказал, что Польша и страны Прибалтики находятся в авангарде антироссийской политики.