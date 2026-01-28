Предсказано будущее союза России и Сирии

Отношения Москвы и Дамаска постепенно возвращаются к стратегическому формату и уже выстроены на институциональной основе. Об этом рассказал востоковед и политолог Кирилл Семенов в интервью для «Говорит Москва».

В беседе с радиостанцией эксперт отметил, что у России и Сирии сформировался широкий круг направлений для взаимодействия. По его словам, сотрудничество охватывает военную сферу, экономику и культуру, а межправительственная комиссия продолжает активную работу.

Семенов подчеркнул, что Россия остается одним из ключевых партнеров новых властей Сирии. Он добавил, что отношения двух стран постепенно возвращаются к уровню стратегического взаимодействия.

Комментируя сообщения о возможном выводе российских военных с аэродрома в Эль-Камышлы, политолог напомнил, что объект находится на территории, не контролируемой сирийским правительством. По его словам, там действуют «Сирийские демократические силы», связанные с США.

Эксперт допустил, что решение о выводе могло быть связано с вопросами безопасности. По его оценке, обстановка в этом районе остается напряженной, а риск провокаций достаточно высок.

28 января временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа прибыл в Москву с официальным визитом и проведет переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.