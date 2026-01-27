Дмитриев назвал путь к миру на Украине
Вывод Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Донбасса является путем к миру для Украины.
Об этом написал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на странице в соцсети X.
Так он ответил на публикацию журналист Financial Times Кристофера Миллера о гарантиях безопасности для Киева и его готовности вывести войска с Донбасса.
Ранее Дмитриев написал, что выступление президента Украины Владимира Зеленского в Давосе прошло неудачно. Тогда он отметил, что задержка украинского лидера с принятием территориальных уступок задерживает мир.