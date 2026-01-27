Лидер Сирии встретится с Путиным в Москве

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа планирует прибыть в Москву в среду, 28 января, для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает телеканал Syria TV.

В последний раз сирийский руководитель посещал Россию в середине октября 2025 года, также встречаясь с Путиным. По итогам того визита он заявлял о намерении Дамаска перезапустить отношения с Москвой.

Аш-Шараа также отмечал, что Сирии необходим голос РФ в Совете безопасности ООН. Он выражал заинтересованность в российской поддержке по ряду международных вопросов.

Ранее МК сообщал, что в Киеве из-за аварийных отключений в квартирах не больше 13 градусов тепла.