Путину рассказали про опасный вирус

Президенту России Владимиру Путину в МФТИ рассказали про опасный вирус — гонконгский грипп. Об этом сообщает РИА Новости.

Ректор вуза Дмитрий Ливанов рассказал посетившему учреждение главе государства об исследовательской работе отдельных институтов. Он также сообщил ему о первом в мире российском препарате прямого противовирусного действия.

«А патогенный грипп — это еще что такое?» — спросил президент, изучая презентацию.

В ответ директор института биофизики будущего, глава совета директоров компании «ХимРар» Андрей Иващенко пояснил, что это тот вирус, который есть на данный момент в России.

«Грипп А сейчас самый распространенный», — уточнил, в свою очередь, Путин.

Ранее врач-инфекционист, вирусолог Елена Малинникова заявила, что беременные женщины, дети, люди с иммунодефицитом и хроническими заболеваниями легких входят в группу риска по заболеваемости гонконгским гриппом.