В Совфеде высказались о предстоящих переговорах в ОАЭ

Украина может попытаться сорвать трехсторонние переговоры в ОАЭ. Как сообщает News.ru, об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Он напомнил, что Москва последовательно выступает за прекращение боевых действий. При этом российская сторона подчеркивала, что без решения территориальных вопросов «переговоры смысла иметь не будут».

«Насчет американцев у меня нет сомнений, они искренне хотят решить этот момент, но у меня очень большие подозрения к позиции украинских представителей. Зная Владимира Зеленского, мы понимаем, что он переобувается в воздухе по несколько раз, ищет предлог придраться по любому поводу и либо затормозить переговоры, либо просто их сорвать», — заявил сенатор.

Джабаров добавил, что подобная ситуация наблюдалась неоднократно. Он выразил надежду на осознанный подход Зеленского, который должен осознавать риски дальнейшего развития конфликта.

В России сделали заявление после встречи Путина и Уиткоффа

Напомним, что 23 января представители РФ, Украины и США проведут трехсторонние переговоры в ОАЭ. Им предшествовала встреча американской делегации с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.