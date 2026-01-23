В Совфеде высказались о предстоящих переговорах в ОАЭ

Никита Бородкин

Украина может попытаться сорвать трехсторонние переговоры в ОАЭ. Как сообщает News.ru, об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

© РИА Новости

Он напомнил, что Москва последовательно выступает за прекращение боевых действий. При этом российская сторона подчеркивала, что без решения территориальных вопросов «переговоры смысла иметь не будут».

«Насчет американцев у меня нет сомнений, они искренне хотят решить этот момент, но у меня очень большие подозрения к позиции украинских представителей. Зная Владимира Зеленского, мы понимаем, что он переобувается в воздухе по несколько раз, ищет предлог придраться по любому поводу и либо затормозить переговоры, либо просто их сорвать», — заявил сенатор.

Джабаров добавил, что подобная ситуация наблюдалась неоднократно. Он выразил надежду на осознанный подход Зеленского, который должен осознавать риски дальнейшего развития конфликта.

Напомним, что 23 января представители РФ, Украины и США проведут трехсторонние переговоры в ОАЭ. Им предшествовала встреча американской делегации с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.