В Европе произошел раскол из-за Путина
Великобритания выступила против возобновления диалога с Россией, несмотря на позицию других европейских стран по этому вопросу. Об этом сообщает американская газета Politico.
Отмечается, что британский министр иностранных дел Иветт Купер отвергла предложение Франции и Италии о восстановлении прямого контакта с российским президентом Владимиром Путиным в рамках усилий по урегулированию конфликта на Украине.
Как указывает издание, европейские страны опасаются, что их отодвигают на дальний план в мирном процессе, однако Лондон до сих пор считает, что именно Киев и Европа определяют условия завершения конфликта.
«Купер утверждает, что на данный момент дипломатический центр тяжести лежит на Украине и ее ближайших сторонниках. По ее словам, давление на Москву должно усиливаться, а не ослабляться, посредством санкций и военной поддержки Киева», — говорится в статье.