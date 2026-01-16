В Европе произошел раскол из-за Путина

Великобритания выступила против возобновления диалога с Россией, несмотря на позицию других европейских стран по этому вопросу. Об этом сообщает американская газета Politico.

Отмечается, что британский министр иностранных дел Иветт Купер отвергла предложение Франции и Италии о восстановлении прямого контакта с российским президентом Владимиром Путиным в рамках усилий по урегулированию конфликта на Украине.

Как указывает издание, европейские страны опасаются, что их отодвигают на дальний план в мирном процессе, однако Лондон до сих пор считает, что именно Киев и Европа определяют условия завершения конфликта.