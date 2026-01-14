Медведев: Европа «сдаст» Гренландию Соединенным Штатам

Европа с высокой долей вероятности «сдаст» Гренландию Соединенным Штатам, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее ряд европейских лидеров сделал заявления о возможном захвате острова американскими военными. Главы государств и правительств предостерегли Вашингтон от этого шага.

«Мы не склонны недооценивать заявления по Гренландии. Если бы суверенитет союзной европейской страны оказался затронут, это вызвало бы каскад беспрецедентных последствий», — предупредил президент Франции Эммануэль Макрон.

Глава государства подчеркнул, что Париж отслеживает ситуацию с самым пристальным вниманием и будет выстраивать свои действия в духе полной солидарности с Данией и ее суверенитетом.

«Галльский петух прокукарекал, что если суверенитет Дании будет нарушен, последствия будут беспрецедентными. Интересно, что будет? Украдут президента США? Ударят ядерным оружием по союзнику? Нет, конечно», — констатировал Медведев.

Зампред Совбеза отметил, что европейцы «просто сдадут Гренландию». Он добавил, что это станет «отличным европейским прецедентом».