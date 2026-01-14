В России заявили о кризисе Евросоюза

Евросоюз сегодня находится в кризисе, и это «видно невооруженным взглядом». Об этом в интервью «Парламентской газете» заявил российский сенатор Константин Косачев.

По его словам, сейчас Евросоюз «работает не в пользу малых и слабых, а в пользу «больших и сильных». И развитие ЕС происходит «за счет перетока людей и технологических возможностей и ресурсов в пользу сильных стран Евросоюза». Поэтому и становится меньше «иллюзий» о том, что у вступивших в ЕС стран «в обмен на уступки в части суверенитета будут появляться другие преимущества», подчеркнул Косачев.

«При делегировании суверенитета шли некие финансовые вливания в те или иные европейские государства. Но в конечном-то итоге мы видим: если отвлечься от красивых лозунгов, Евросоюз устроен так, что он работает не в пользу малых и слабых, а в пользу больших и сильных. <...> При этом такие сильные страны не являются залогом успешного развития — вне всякого сомнения, сегодня Евросоюз находится в кризисе, это видно невооруженным глазом», — отметил он.

13 января газета Financial Times написала, что объем торговли между странами-членами Евросоюза сократился впервые почти за десять лет с момента пандемии COVID-19, несмотря на усилия по перезагрузке единого рынка. Опрошенные изданием чиновники предположили, что падение объемов торговли может быть связано с колебанием цен на энергоносители.