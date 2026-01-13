Посла Польши вызвали в МИД РФ

Посол Польши был вызван в МИД РФ, где ему выразили протест в связи с задержанием российского археолога Бутягина. Об этом стало известно во вторник, 13 января.

В российском внешнеполитическом ведомстве потребовали немедленного освобождения гражданина РФ и отказа от его передачи украинским властям, которых в МИД назвали «карательной машиной киевского режима», передает ТАСС.

Суд в Польше продлил арест Александру Бутягину до 4 марта. Несмотря на сложные обстоятельства содержания под стражей, его физическое и психологическое состояние оценивается как относительно хорошее.

Бутягина задержали в Варшаве 11 декабря по запросу Украины, где тот с 2024 года объявлен в розыск. Он оказался в Польше проездом из Нидерландов. Украинские власти называют незаконным его участие в раскопках в Крыму после 2014 года, то есть с момента воссоединения полуострова с Россией.

Специалист руководит работами Мирмекийской археологической экспедиции, которая исследует античное городище Мирмекий на территории современной Керчи, с 1999 года. Археолога подозревают в частичном разрушении объекта культурного наследия.