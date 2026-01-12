Посла России вызвали в МИД Армении

Посол России в Армении Сергей Копыркин вызван в министерство иностранных дел (МИД) республики. Об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

По его информации, поводом для беседы стали заявления, "сделанные в эфире программы государственного медиахолдинга". В сообщении МИД не уточняется, о каких заявлениях и о каком медиахолдинге идет речь.

На встрече, говорится в заявлении, было подчеркнуто, что эти высказывания "грубо нарушают основополагающие принципы дружественных отношений между Арменией и Россией".