Ким Чен Ын назвал дружбу с Путиным бесценной

Лидер КНДР Ким Чен Ын направил письмо президенту РФ Владимиру Путину и назвал дружбу с ним бесценной. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Северокорейский лидер отметил, что гордится бесценными дружескими отношениями с главой РФ.

«Хочу подчеркнуть, что я считаю дружеские отношения с вами самыми бесценными и горжусь ими», — написал он.

Ким Чен Ын также рассказал, что намерен «безусловно» поддерживать политику Путина и его решения.

В сентябре прошли переговоры Путина и Ким Чен Ына.