Матвиенко назвала самое знаковое событие 2025 года

Самым знаковым событием 2025 года председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала встречу Президента РФ Владимира Путина с сенаторами на заключительном пленарном заседании Совфеда. Об этом она сказала 29 декабря в интервью телеканалу «Россия 24».

Глава государства посетил завершающее пленарное заседание осенней сессии Совета Федерации 24 декабря и в своем выступлении отметил, что обе палаты российского парламента завершают осеннюю сессию с хорошим результатом.

«Самым знаковым и самым важным событием, я бы сказала, стала встреча президента нашей страны Владимира Владимировича Путина с сенаторами. Хочу сказать, что это такое уважение парламентаризму, которое он всегда демонстрирует, как важнейшему институту демократии», — сказала Матвиенко.

Спикер Совфеда отметила, что президент глубоко вовлечен в работу палаты регионов, знает о дискуссиях, спорах и инициативах, которые там звучат, а также поддерживает все разумные инициативы.

Валентина Матвиенко отметила, что 2025 год для Совета Федерации был особенным, так как 25 лет назад по инициативе Владимира Путина был принят указ о новом порядке формирования палаты регионов.