Матвиенко назвала самое знаковое событие 2025 года
Самым знаковым событием 2025 года председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала встречу Президента РФ Владимира Путина с сенаторами на заключительном пленарном заседании Совфеда. Об этом она сказала 29 декабря в интервью телеканалу «Россия 24».
Глава государства посетил завершающее пленарное заседание осенней сессии Совета Федерации 24 декабря и в своем выступлении отметил, что обе палаты российского парламента завершают осеннюю сессию с хорошим результатом.
«Самым знаковым и самым важным событием, я бы сказала, стала встреча президента нашей страны Владимира Владимировича Путина с сенаторами. Хочу сказать, что это такое уважение парламентаризму, которое он всегда демонстрирует, как важнейшему институту демократии», — сказала Матвиенко.
Спикер Совфеда отметила, что президент глубоко вовлечен в работу палаты регионов, знает о дискуссиях, спорах и инициативах, которые там звучат, а также поддерживает все разумные инициативы.
Валентина Матвиенко отметила, что 2025 год для Совета Федерации был особенным, так как 25 лет назад по инициативе Владимира Путина был принят указ о новом порядке формирования палаты регионов.
«Это был один из первых указов после инаугурации избранного Президента России. Вот спустя 25 лет мы по-настоящему понимаем, насколько правильным было это решение для федеративного государства, для баланса интересов федерального центра и регионов», — добавила председатель Совфеда.