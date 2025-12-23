Медведев проинспектировал эксперимент с биометрией в Шереметьево

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев посетил пункт пропуска в аэропорту Шереметьево и проверил работу по апробации новых правил въезда.

В ходе визита он проверил, как в Московском авиационном узле реализуется эксперимент по апробации новых правил въезда в Россию, предусматривающих обязательный сбор биометрических персональных данных всех мигрантов на границе.

«Посетил пункт пропуска в аэропорту Шереметьево. Проверил, как в Московском авиационном узле идет эксперимент по апробации новых правил въезда в Россию. Он предусматривает сбор биометрических персональных данных всех мигрантов на границе», – написал Медведев в соцсети «ВКонтакте».

Он также уточнил, что правительство России и московские власти занимаются оснащением других пунктов пропуска на границе биометрическим оборудованием.

Медведев подчеркнул, что нахождение каждого мигранта в России должно быть абсолютно прозрачным, а каждый его шаг – виден административным и правоохранительным органам.

В декабре прошлого года в Московском авиационном узле и пункте пропуска «Маштаково» стартовал эксперимент по сдаче биометрии иностранными гражданами, который направлен на укрепление миграционной безопасности и контроль за въездом в Россию.

Ранее сообщалось, что МВД благодаря биометрии выявило 43 тыс. мигрантов с запретом на въезд.