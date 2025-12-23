Сын Кадырова сообщил о получении награды
Сын главы Чеченской Республики (ЧР) Рамзана Кадырова Ахмат сообщил о получении награды. Об этом говорится в сообщении, опубликованном им в Telegram.
На фотографии Ахмат Кадыров запечатлен на фото вместе с отцом. Руководитель республики вручил Кадырову-младшему медаль «Памяти Ахмата-Хаджи Кадырова. Первого Президента ЧР».
Ахмат Кадыров заявил, что награда имеет для него особую ценность, и поблагодарил Рамзана Кадырова за поддержку.
Ахмат Кадыров занимает должность министра Чеченской Республики по физической культуре и спорту.
В начале декабря награду получил другой сын главы Чечни — Адам Кадыров. Ему вручили почетную грамоту войск Росгвардии.