В США признали бесполезность санкций против России

Западные санкции против России приносят пользу только тем, кто их вводит. Такое мнение высказал известный американский инвестор Джим Роджерс в беседе с РИА Новости.

«Они особо не помогают, кроме как политикам, которые их вводят», — отметил он. Роджерс допустил, что антироссийские ограничения могут быть сняты, подчеркнув, что взаимная торговля принесет больше пользы миру.

17 декабря стало известно, что в США готовят новые санкции в отношении России. Как сообщало агентство Bloomberg, новые меры предполагают преследование судов так называемого теневого флота, используемых для транспортировки нефти, а также трейдеров, содействующих этим операциям.