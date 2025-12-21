Лукашенко прибыл в Петербург

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург для участия в саммитах ЕАЭС и СНГ. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

© Telegram-канал «Пул Первого»

«Борт №1 прибыл в Санкт-Петербург», — говорится в публикации.

Накануне сообщалось, что Лукашенко совершит визит в Санкт-Петербург 21—22 декабря. Белорусский лидер в том числе встретится с президентом России Владимиром Путиным.

До этого в пресс-службе Кремля заявили, что 21–22 декабря Владимир Путин будет работать в Санкт-Петербурге.

На 22 декабря в Санкт-Петербурге по инициативе Путина запланирована ежегодная неформальная встреча лидеров государств СНГ. В ее рамках президент России намерен провести и двусторонние переговоры с рядом зарубежных лидеров.

Кроме того, как ранее сообщалось, глава государства планировал проинформировать коллег по СНГ о результатах контактов с представителями США по украинской тематике, а также предложить гостям культурную программу, связанную с историей и традициями народов бывшего СССР. В Кремле отмечали, что во время таких встреч Путин традиционно знакомит лидеров СНГ с примечательными местами Санкт-Петербурга и его окрестностей.