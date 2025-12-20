Путин процитировал экс-канцлера Германии Коля про будущее России и Европы

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещённой с ежегодной пресс-конференцией, напомнил слова экс-канцлера Германии Гельмута Коля о том, что будущее Европы должно быть вместе с Россией.

«Он (Коль. — RT) сказал, что будущее Европы, если она хочет сохраниться в качестве самостоятельного центра цивилизации, должно быть обязательно вместе с Россией», — отметил глава государства, указав, что эти слова были сказаны немецким политиком в 1993 году.

Путин добавил, что страны естественным образом дополняют друг друга и только совместное развитие может обеспечить устойчивость Европы.

В прошлом году президент России заявил, что хотел бы вновь пообщаться с Колем, а также экс-президентом Франции Жаком Шираком и бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони.