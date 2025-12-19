Президент России Владимир Путин обратился к владельцу пекарни «Машенька» из подмосковных Люберец с необычной просьбой.

В эфире программы «Итоги года с Владимиром Путиным» российский лидер попросил у предпринимателя булочек.

«Желаю вам успеха: вашей „Машеньке“, и дочери, и делу. Может, угостите чем-нибудь? Пришлете чего-нибудь вкусненького? А я поработаю с правительством по направлениям поддержки», — сказал Путин. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Этот диалог произошел после того, как предприниматель поделился с президентом проблемами, с которыми сталкивается его бизнес. Путин пообещал проработать озвученные вопросы с правительством.