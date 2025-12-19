LIVE: «Итоги года с Владимиром Путиным»

Президент России Владимир Путин 19 декабря 2025 года проведет прямую линию, совмещенную с ежегодной пресс-конференцией. «Итоги года с Владимиром Путиным» начнутся в 12:00 по московскому времени.

Вопросы для президента принимаются с 15:00 (по Москве) 4 декабря и вплоть до окончания программы 19 декабря. Задать вопрос Путину можно в соцсетях, через сайт прямой линии - moskva-putinu.ru, а также отправив сообщение на номер 04040 или позвонив по телефону 8–800–200–40–40.

Написать Путину можно и через чат-бот в мессенджере Max - max.ru/moskvaputinu. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что за две недели поступило больше двух миллионов вопросов. В сообщениях часто звучали темы социального обеспечения, потребностей участников СВО и их семей. Обрабатывать вопросы помогает нейросеть GigaChat от Сбера.