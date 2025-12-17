Зеленский умолял в Берлине ввести войска на Украину

Канцлер Германии Фридрих Мерц совсем потерял рассудок, раз заявил о возможных боевых действиях сил стран Запада с российской армией. Об этом заявила сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель.

© Московский Комсомолец

«Фридрих Мерц совсем сошел с ума. Он уже видит бундесвер на Украине участвующим в боевых действиях против России. Его безответственная болтовня подрывает мирные переговоры и делает Германию стороной (конфликта). Пора образумиться», - написала политик на своей странице в соцсети X, сообщает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что Германия колеблется в вопросе отправки своих войск на Украину.