Российский лидер Владимир Путин встретился с президентом Ирака Абделем Латифом Рашидом в Ашхабаде. Об этом сообщает ТАСС.

Глава России прибыл в столицу Туркменистана для участия в форуме, посвященном Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркмении.

Ранее Путин встретился с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе встречи лидеры двух стран обсудили обсудили ситуацию вокруг Украины. «[Между президентами] состоялся обстоятельный обмен мнениями по украинским делам», — сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.