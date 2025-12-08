Путин подписал указ о ротации в СПЧ

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о ротации в Совете при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Об этом сообщает Telegram-канал СПЧ.

Сообщается, что в обновленный совет вошли председатель совета общероссийской общественной благотворительной организации "Союз семей военнослужащих России" Мария Большакова, советник председателя правления некоммерческой организации "Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий" Наталья Кравченко, ректор МПГУ Алексей Лубков, председатель общероссийского общественного движения "Гражданский комитет России" Артур Шлыков.

Указом президента из совета исключен посмертно исполнительный директор международного информационного агентства "Россия сегодня" Кирилл Вышинский. Также больше не в составе совета председатель правления общероссийской общественной организации "Союз писателей России" Николай Иванов, директор АНО "Авторский психологический центр "Мир семьи" Ирина Киркора, бывший директор Государственного музея истории ГУЛАГа, руководитель Фонда памяти Роман Романов и председатель правления Института современного развития (ИНСОР) Игорь Юргенс.

Как следует из указа, президент упразднил должность заместителя председателя совета, которую занимала Киркора. Заседание совета при отсутствии председателя теперь уполномочен вести ответственный секретарь совета.