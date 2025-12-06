Европе расшифровали сигнал Путина

Европа глубоко заблуждается, полагая, что Россия проявит сдержанность в случае пересечения ее красных линий, рассказал в эфире YouTube-канала Judging Freedom профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

Президент РФ Владимир Путин во вторник, 2 декабря, предупредил, что Москва не собирается воевать с Европой, но если она начнет, то Россия готова к этому прямо сейчас.

«Я думаю, что основным посланием к европейским разведывательным агентствам должно стать то, что им стоит отказаться от иллюзий относительно контроля над эскалацией. Они полагают, что в идеале мы отправим небольшое количество войск, выпустим пару ракет по России и будем контролировать ситуацию, чтобы она не стала неуправляемой», — пояснил Дизен.

По его словам, в основе убеждения лежит мнение, что Москва в очередной раз проявит сдержанность, несмотря на пересечение Европой ее красных линий, но оно ошибочно — в случае эскалации ответ будет незамедлительным и всеобъемлющим.

В МИД России ранее сообщили, что любой сценарий размещения войск стран-участниц НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы, чреват резкой эскалацией.